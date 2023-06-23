В ГД оценили идею ввести в школах практические воспитательные занятия

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«Наши дети должны сочувствовать, иметь эмпатию. И что, как не помощь другим, может их на это сподвигнуть. Думаю, это как раз хорошая часть воспитания. <…> Это может быть рассмотрено и обсуждено на заседании коллегии с привлечением общественности и родительских комитетов», — пояснила в беседе с RT Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой ввести в российских школах практические общественно значимые занятия «Важные дела» для патриотического воспитания детей. Она отметила, что проводимые в школах «Разговоры о важном» имеют больше теоретическую направленность, в то время как детям важны практические занятия.