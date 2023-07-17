В ГД одобрили поправку об аннулировании брака при смене пола супругом

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Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправку об аннулировании брака при смене пола одним из супругов. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно поправкам, в случае смены пола одним из супругов в акт гражданского состояния будет вноситься необходимая пометка. Также в ГД РФ поддержали запреты на усыновления детей, проведение операций и прием лекарств по смене пола.
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Диана Аванесян