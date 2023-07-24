В ГД отказались от идеи повысить штраф за неявку по повестке до 50 тысяч рублей

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Максимальный штраф за неявку гражданина в военкомат без уважительной причины по повестке может быть введен в размере 30 тыс. рублей, а не 50 тыс. рублей.
Соответствующая информация содержится в базе данных поправок Госдумы.
Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, депутаты выступили с инициативой о понижении суммы штрафа до 30 тысяч рублей.
Согласно действующему законодательству, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, россиянину грозит штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. 20 июля комитет по госстроительству одобрил предложенные поправки, которые касались увеличения штрафа до 50 тысяч рублей. В настоящее время, в базе данных содержится информация о том, что депутаты предложили законодательно установить штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Анастасия Крестьянова