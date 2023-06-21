В ГД поддержали субсидирование платы за аренду для молодых людей

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Депутат Бессараб: «Это серьёзно поддержит»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала введение программы по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет и отметила, что такие меры способных оказать серьёзную поддержку населению.
Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также выражал поддержку программе по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет и заявлял, что решить демографические проблемы в России существенно может помочь решение жилищного вопроса. Кроме того, по его словам, к депутатам очень часто поступают запросы от населения по решению жилищных проблем.
«Как пилотный проект она уже себя оправдала. Конечно, это серьёзно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести своё жильё», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
Мелисса Тимофеева