В ГД предложили новый порядок изъятия животных за жестокое обращение

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Депутат Бурматов: «Помещать их в реабилитационные центры»
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законопроекте об изъятии домашних животных за жестокое обращение, позволяющий сразу забирать питомцев у недобросовестных хозяев.
По его словам, сейчас по поступлению обращения о жестоком обращении с животным инициируется проверка, на время которой зверей не изымают, а оставляют с человеком, на которого и была жалоба.
В контактном зоопарке города Чайковский Пермского края была зарезана свинья. В материале зоопарк назвали «скотобойней», говоря о том, что это не первый подобный инцидент. Также автор поста упомянул, что животное зарезали на глазах у посетителей, среди которых были и дети.
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По его словам, сейчас по поступлению обращения о жестоком обращении с животным инициируется проверка, на время которой зверей не изымают, а оставляют с человеком, на которого и была жалоба.
«Оставлять животное с человеком, который причиняет ему боль, — это значит обрекать животное на страдание, а возможно, на гибель. Мы предлагаем эту недоработку устранить, и начать с животных, запрещённых к содержанию. Львята, медвежата, тигрята, которых коммерсанты держат у себя, сейчас не изымаются, и заниматься этим мог бы Росприроднадзор. Помещать их в реабилитационные центры», — прокомментировал в беседе с RT Бурматов.
В контактном зоопарке города Чайковский Пермского края была зарезана свинья. В материале зоопарк назвали «скотобойней», говоря о том, что это не первый подобный инцидент. Также автор поста упомянул, что животное зарезали на глазах у посетителей, среди которых были и дети.
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Мелисса Тимофеева