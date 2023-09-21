В ГД предложили предоставлять льготы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса

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В связи с этим, Власов предложил распространить налоговые льготы на сотрудников, чтобы привлечь как можно больше специалистов в данную отрасль, передаёт RT.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить сотрудникам оборонно-промышленных предприятий вне зависимости от их возраста и семейного положения льготную дальневосточную ипотеку.
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