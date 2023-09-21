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В ГД предложили предоставлять льготы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса

Депутат ГД Власов предложил новые льготы для сотрудников оборонных предприятий
21 сентября 2023, 10:25
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Граждане, работающие не менее 15 лет на оборонно-промышленных предприятиях, должны получать льготы при земельном и имущественном налогооблажении. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
Он отметил, что последние несколько лет Россия активно занимается развитием оборонно-промышленной сферы, стремясь привлечь в этот комплекс как можно больше профессионалов.

В связи с этим, Власов предложил распространить налоговые льготы на сотрудников, чтобы привлечь как можно больше специалистов в данную отрасль, передаёт RT.


Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предоставить сотрудникам оборонно-промышленных предприятий вне зависимости от их возраста и семейного положения льготную дальневосточную ипотеку.

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#госдума
#льготы
#оборона
#предприятие
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В Москве начали выявлять непристегнутых пассажиров
Дептранс: В Москве камеры фиксируют непристегнутых пассажиров
21 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/djedzura

Дорожные камеры видеонаблюдения теперь фиксируют непристегнутых пассажиров. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, гражданин, владеющий автомобилем, может быть оштрафован. Сумма штрафа составит одну тысячу рублей. 
 
«Ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя. Теперь это нарушение будут фиксировать камеры», - подчеркнули в Дептрансе. 
 
По словам исполняющего обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в общей сложности, 206 комплексов с нейросетью смогут отлеживать непристегнутых пассажиров во время движения автомобиля. 
 
Ликсутов также напомнил, что, согласно ПДД, водителям следует быть пристегнутыми ремнями безопасности, а также не перевозить непристегнутых пассажиров.

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#дтп
#автомобиль
#камеры
#пдд
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В Балашихе построили цех по производству деревянной упаковки
21 сентября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В деревне Дятловка городского округа Балашиха построили цех по производству нестандартной деревянной упаковки для авиационной и железнодорожной перевозки грузов.

Застройщиком проекта выступал «ТрансПак Сервис», он инвестировал в реализацию проекта 40 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Здание площадью 1161 кв. метр предназначено для изготовления поддонов, дренажей, коробок, барабанов и ящиков из древесины хвойных и лиственных пород. Готовая упаковка и транспортная тара будет обеззаражена и промаркирована отметкой о соответствии требованиям Федеральной таможенной службы. Проект создаст 6 рабочих мест.

При строительстве объекта застройщику помогал Центр содействия строительству при Правительстве региона области.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#служба
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Московская областная Дума открыла осеннюю сессию
21 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

21 сентября состоялось первое заседание Московской областной Думы в рамках осенней сессии.
В ходе первого заседания новой сессии Мособлдумы спикер парламента Игорь Брынцалов обозначил основные направления дальнейшей работы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день на рассмотрении Думы находится около 50 законопроектов, которые были подготовлены за летний период.
«В летний период депутатами областной Думы было проведено более 5 тысяч встреч с жителями: приёмы, встречи в трудовых коллективах, с родственниками участников СВО. На этих встречах звучали как конкретные просьбы, так и предложения в части законотворчества, которые лягут в основу нашей дальнейшей работы. В первую очередь, все наказы и наших жителей будут отражены в главном законе области. Проект трёхлетнего бюджета поступит к нам в ближайшее время. Над ним будут работать все комитеты, фракции, совместно с Правительством региона», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Спикер парламента отметил, что отдельной статьёй расходов обязательно будет реабилитация участников специальной военной операции, а также планируется закупить новое оборудование и средства реабилитации в Центр «Ясенки». Для закупки средств реабилитации уже выделено около 36 миллионов рублей. 

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#проект
#игорь брынцалов
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#операции
#сво
#служба
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Роскачество: родительский комитет обязан отчитываться о потраченных средствах
21 сентября 2023, 10:07

Фото: iStock/seb_ra

​Родительский комитет должен отчитываться, на что были потрачены средства, собранные с родителей на нужды класса. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества.
Уточняется, что принудительные сборы средств в образовательных учреждениях запрещены. Если происходит такая ситуация, родители имею право подать жалобу директору школы, в прокуратуру или Министерство просвещения.

RT передаёт, что по предложению экспертов Роскачества деятельность родительских комитетов, а также полный список их обязанностей должны быть зафиксированы в локальных актах образовательного учреждения.

Кроме того, предлагается с помощью оформления письменного протокола фиксировать договорённость родителей касаемо суммы сбора. После этого представители комитета должны будут отчитаться о том, куда потрачены эти деньги, предоставив родителям чеки и квитанции, подтверждающие покупку.

В случае, если родительский комитет отказывается предоставлять данные, можно задуматься о растрате чужих средств на собственные цели. В этой ситуации стоит обратиться в полицию для расследования преступления по статье Уголовного Кодекса о хищении, присвоении и растрате. 

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#родители
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#деньги
#роскачество
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Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
21 сентября 2023, 10:00

Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Быстрее всего в Росси зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Об этом «Радио 1» рассказали специалисты Авито Работы со ссылкой на собственное исследование.
Согласно данным, осенью 2023 года спрос на специалистов на рынке труда в целом вырос в 2,4 раза. Это спровоцировало рост зарплат в нескольких отраслях. Отмечается, что общий прирост год к году по предлагаемым зарплатам составил 39%.

На первое место вышли вакансии учителей с годовым увеличением предлагаемой зарплаты в 1,9 раза и со средней зарплатой на сентябрь 2023 года 68,5 тысяч рублей. За ней почти в равной степени следуют специальности переводчика (81,6 тысяч рублей) и рекрутера (70,7 тысяч рублей). Всего в исследовании представлено 15 специальностей с быстрорастущими зарплатами, 8 из них – это вакансии в промышленной сфере.

Самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, за ним следует вакансия фрезеровщика, по которой в среднем предлагают 92,3 тысячи рублей. Самая низкая зарплата в топ-15 у дизайнера: людям этой специальности в 2023 году в среднем предлагают 57 тысяч рублей.

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В Подмосковье составили рейтинг самых популярных услуг
21 сентября 2023, 09:42

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

По данным за прошлую неделю, самой популярной услугой на портале госуслуг стала запись в кружки и секции.

Записью в кружки и секции через портал госуслуг воспользовались 72 тысячи раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга онлайн-записи в учреждения дополнительного образования уже более четырёх недель возглавляет топ услуг.

Воспользоваться этой услугой можно до 30 сентября включительно. Однако, при наличии мест приём возможен в течение всего года.

На региональном портале государственных и муниципальных услуг на сегодняшний день доступно 298 услуг.

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#служба
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В четверг утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
21 сентября 2023, 09:07

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В четверг утром, 21 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 936,8 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Осташковском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобиль
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В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд
21 сентября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

Минувшая ночь в столице стала рекордно тёплой: температура не опустились ниже 16,2 градусов.
РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пишет, что минувшая ночь в Москве стала необыкновенно теплой. На базовой московской метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже 16,2.
 
«Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила 13,1. По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет», —рассказал Евгений Тишковец.
По словам специалиста, прошедшая ночь является субтропической и соответствует климатическим показателям российских черноморских курортов: Сочи и Ялта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходным осень порадует жителей Подмосковья летней погодой.

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#синоптики
#прогноз погоды
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Кадыров прокомментировал свое состояние здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров
21 сентября 2023, 08:19

Фото: сайт Кремля

Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Глава Чечни заявил, что он жив и здоров. Ранее в Сети стали появляться слухи о том, что Кадыров болен и находится в больнице.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — написал политик в своем личном телеграм-канале.
Кадыров также добавил, что аудитория теперь знает о недобросовестных СМИ, которые обманывают читателей.  

Глава Чечни рассказал, что он посещал  московскую Центральной клиническую больницу (ЦКБ), потому что навещал своего дядю Магомеда Кадырова.

Ранее, после появления слухов о Рамзане Кадырове, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за фейки, которые касаются личной жизни и здоровья публичных особ.

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