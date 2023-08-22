В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц

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«В связи с вышеизложенным прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность создания специального реестр юридических лиц, имеющих право на оказание экскурсионных услуг, сопряжённых с высоким риском для жизни и здоровья туристов, и представить позицию Министерства экономического развития по данному вопросу», — цитирует парламентария RT.
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