В ГД прокомментировали новые выплаты медработникам

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Депутат Нилов: «Я всегда выступаю за любые дополнительные меры социальной поддержки»
Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддержал новый проект постановления Минздрава РФ, согласно которому врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, выполняющие прижизненные гистологические и цитологические исследования, получат ежемесячные выплаты в размере 11,5 тыс. рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что власти Подмосковья приняли решение поддержать с 1 июля отдельные категории работников бюджетной сферы. Уровень доплат составит от 5 до 12 тыс. рублей. Так, около 25 тыс. врачи коснётся индексация зарплаты на 9,2%, доплата составит 10,8 тыс. рублей, около 50 тыс. представителей среднего медицинского персонала ждёт индексация в 9% и доплата 5,4 тыс. рублей, примерно 12 тыс. человек из числа младшего медицинского персонала получат индексацию в 9,2% и доплату в 5,4 тыс. рублей.
«Я, как председатель социального комитета и представитель фракции ЛДПР, всегда выступаю за любые дополнительные меры социальной поддержки особенно такой категории граждан, как медработники. <…> Любые дополнительные меры поддержки будут стимулировать и частично решать существующие проблемы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.
Мелисса Тимофеева