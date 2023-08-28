В ГД внесен проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Фото: iStock/nantonov
В Госдуму внесен законопрект, который предусматривает лишение приобретеного гражданства за уклонение лица от исполнения воинской обязанности. Проект закона размещен в думской базе данных.
Поправки депутаты намерены внести в закон о гражданстве РФ. В соответствии с проектом закона, гражданство, которое было приобретено, может быть отозвано в том случае, если будет зафиксировано нарушение сроков постановки на воинский учет. К основаниям для лишения гражданства также отнесено уклонение от прохождения службы в период мобилизации.
Читайте также:
«Айтишникам» готовят увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии
Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы
Стало известно, какие действия будут считаться уклонением от мобилизации
Анастасия Крестьянова