В ГД внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет

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Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.
Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект.
Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.
Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.
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Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.
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Екатерина Коршунова