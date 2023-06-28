В ГД заявили, что закон о повышении призывного возраста могут принять в июле

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Картаполов: Закон о поэтапном повышении призывного возраста может быть принят до конца весенней сессии Госдумы
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон о поэтапном повышении призывного возраста может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, об этом сообщает агентство ТАСС.
Накануне стало известно, что ГД приняла в I чтении данный законопроект, согласно которому призывной возраст будет повышен с 18 лет до 21 года. Изменения также коснуться верхнего предела призывного возраста.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам главы думского комитета обороны Картаполова, ЧВК «Вагнер» может видоизмениться.
Накануне стало известно, что ГД приняла в I чтении данный законопроект, согласно которому призывной возраст будет повышен с 18 лет до 21 года. Изменения также коснуться верхнего предела призывного возраста.
Анастасия Крестьянова