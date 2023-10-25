В Германии открыли первый в мире бордель, где предлагают «секс будущего»

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В Германии открыли первый в мире бордель, где клиентам предлагают секс-куклу, VR-шлем и живого человека.
Издание Interesting Engineering сообщает, что берлинский бордель называется Cybrothel. Там клиенту отводят комнату отдыха. На кровати его ждет секс-кукла внешностью, которую можно выбрать заранее. Клиент надевает VR-шлем и занимается с куклой сексом.
Благодаря шлему человек будет видеть на лице куклы живую мимику, изображение которой накладывается поверх секс-игрушки. У куклы голос настоящего человека. Мимика и голос кукол в Cybrothel под ответственностью операторов, которые находятся в одной из комнат.
Личность посетителей для операторов остаётся неизвестной. Основатель бизнеса Филипп Фуссенггер обещает, что Cybrothel в будущем откажется от людей-операторов и заменит их на искусственный интеллект.
По мнению Фуссенггера, люди могут прикоснуться к сексу будущего. Отмечается, что клиентам строго запрещено совершать против кукол насильственные действия.
Час сексуальных утех в Cybrothel стоит €129 (12,7 тыс. рублей).
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Благодаря шлему человек будет видеть на лице куклы живую мимику, изображение которой накладывается поверх секс-игрушки. У куклы голос настоящего человека. Мимика и голос кукол в Cybrothel под ответственностью операторов, которые находятся в одной из комнат.
Личность посетителей для операторов остаётся неизвестной. Основатель бизнеса Филипп Фуссенггер обещает, что Cybrothel в будущем откажется от людей-операторов и заменит их на искусственный интеллект.
Час сексуальных утех в Cybrothel стоит €129 (12,7 тыс. рублей).
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Мария Фирсова