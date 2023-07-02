В Германии россияне жалуются на конфискацию автомобилей

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Россияне жалуются на конфискацию машин с российскими номерами в Германии
В Германии у граждан России начали изымать автомобили с российскими номерами, ссылаясь на санкции. На конфискацию пожаловались несколько человек, сообщает РБК.
Подобные действия немецких таможенников можно расценивать как грубое прочтение санкционных правил, согласно которым нельзя экспортировать автомобили из РФ в Евросоюз.
«Но экспорт — это другая история. Это когда человек приезжает на территорию другой страны и хочет там продать машину», — пояснил адвокат Сергей Гландин.
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Мария Фирсова