В ГИБДД рассказали о штрафах за езду на летней резине зимой

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Сотрудники ДПС не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины на автомобиле. Об этом сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, согласно которому езда на автомобиле с летней резиной в зимнее время признана нарушением, за которым последует штраф в размере от 500 рублей.
Однако Черников сообщил, что водителей штрафовать не будут, потому что каждый должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к наступлению зимнего сезона. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности передвижения.
Также глава Госавтоинспекции добавил, что эвакуировать автомобиль на штрафстоянку не будут, поэтому водитель сможет дальше продолжить движение.
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Однако Черников сообщил, что водителей штрафовать не будут, потому что каждый должен самостоятельно подготавливать свой автомобиль к наступлению зимнего сезона. Это необходимо в первую очередь для обеспечения безопасности передвижения.
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Анастасия Чинкова