В Гильдии риэлторов раскрыли, сколько стоит комфорт в съёмных квартирах

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Каждый второй россиянин согласен платить дополнительные 10 000 рублей в месяц за съемную квартиру, если она будет соответствовать определенным требованиям комфорта, следует из опроса «Яндекс Аренды». Россияне готовы доплачивать за близость квартиры к метро и наличие в ней балкона и стиральной машины.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев рассказал «Радио 1», что каждый пункт комфорта в съёмной квартире оценивается примерно в 5-10%. К ним можно отнести ремонт, наличие хорошей мебели, оборудование и удалённость от станции метро.
Специалист подчеркнул, что район в этом случае не считается основным критерием ценообразования. По его словам, в одном и том же доме стоимость квартиры может быть разной в зависимости от наличия вышеперечисленного.
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«При хорошем качестве ремонта цена будет на 10 процентов выше, наличие хорошей мебели увеличивает процентную ставку на 5-10 процентов. К такому же можно отнести и вопрос удалённости от метро, если она составляет 5-15 минут, арендная ставка может быть выше на 5-10 процентов. Если квартира обеспечена всем необходимым оборудованием: стиральной машиной, плитой с духовкой, холодильником и иногда телевизором, тогда от 5 до 10 процентов ставка может быть выше», — сказал Константин Апрелев.
«Если мы сравним, например, две одинаковые квартиры, то ничем не упакованная квартира будет стоить 35 тысяч рублей в месяц, а квартира со всем оборудованием — 50 тысяч рублей», — заключил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова