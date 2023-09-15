В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки

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В Минфине планируют снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Ранее правительство уже повысило первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что льготные программы по ипотеке нужно не сокращать, а модернизировать. В беседе с «Радио 1» он призвал субсидировать вторичный рынок жилья.
Некоторые эксперты также предлагают выдавать льготную ипотеку конкретным категориям населения — врачам, учителям, многодетным семьям, а также в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в моногородах. Апрелев же подчеркнул, что почти все эти катгории могут получить субсидированную ипотеку и сегодня. Но только на покупку строящегося жилья.
По мнению эксперта, если власти начнут поддерживать вторичный рынок жилья, сократится и время строительства новых домов.
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«80 процентов всех программ по субсидированию ипотеки направлены на первичный рынок, что для меня странно. Первичный рынок – это многоэтажное многоквартирное жилье в 30 процентах городов России, а в 70 процентах российских городов новостроек вообще нет. Получается, что значительное количество людей просто не могут получить льготных ипотечных кредитов на изменение жилищных условий. Мы говорим о том, что идёт отток из малых городов и в то же время поддерживаем в основном приобретение жилья в крупных городах. Нужно отказаться от субсидирования только рынка новостроек», — сказал Апрелев.
По мнению эксперта, если власти начнут поддерживать вторичный рынок жилья, сократится и время строительства новых домов.
«Если субсидирование приобретения жилья будет распространено на готовое, построенное жильё, то застройщики начнут быстрее строить, чтобы просто продать по ипотеке готовое жилье. А сейчас они просто получили все 100 процентов денег за продажу этой квартиры и у них нет мотивации обозначать короткие сроки ввода в эксплуатацию объектов», — заключил Апрелев.Читайте также:
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Екатерина Шмакова