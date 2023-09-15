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В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки

В Гильдии риэлторов призвали сделать льготную ипотеку для вторичного жилья
15 сентября 2023, 15:14
Фото: IStock/Oleg Elkov

Фото: IStock/Oleg Elkov

В Минфине планируют снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Ранее правительство уже повысило первоначальный взнос по льготным жилищным кредитам с 15 до 20%.
Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что льготные программы по ипотеке нужно не сокращать, а модернизировать. В беседе с «Радио 1» он призвал субсидировать вторичный рынок жилья.
«80 процентов всех программ по субсидированию ипотеки направлены на первичный рынок, что для меня странно. Первичный рынок – это многоэтажное многоквартирное жилье в 30 процентах городов России, а в 70 процентах российских городов новостроек вообще нет. Получается, что значительное количество людей просто не могут получить льготных ипотечных кредитов на изменение жилищных условий. Мы говорим о том, что идёт отток из малых городов и в то же время поддерживаем в основном приобретение жилья в крупных городах. Нужно отказаться от субсидирования только рынка новостроек», — сказал Апрелев.

Некоторые эксперты также предлагают выдавать льготную ипотеку конкретным категориям населения — врачам, учителям, многодетным семьям, а также в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в моногородах. Апрелев же подчеркнул, что почти все эти катгории могут получить субсидированную ипотеку и сегодня. Но только на покупку строящегося жилья.

По мнению эксперта, если власти начнут поддерживать вторичный рынок жилья, сократится и время строительства новых домов.
«Если субсидирование приобретения жилья будет распространено на готовое, построенное жильё, то застройщики начнут быстрее строить, чтобы просто продать по ипотеке готовое жилье. А сейчас они просто получили все 100 процентов денег за продажу этой квартиры и у них нет мотивации обозначать короткие сроки ввода в эксплуатацию объектов», — заключил Апрелев.
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#жильё
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#рынок
#застройщики
#ипотека
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Пригожин посмертно включен в список самых влиятельных евреев года
Jerusalem Post посмертно внесла Пригожина в список влиятельных евреев года
15 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Израильская газета The Jerusalem Post посмертно внесла основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в список самых влиятельных евреев года, при этом президент Украины Владимир Зеленский был из этого списка исключён.
Газета ежегодно обновляет данный список по случаю праздника Рош ха-Шана.

На первом месте оказался глава американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман. Он сменил Зеленского, который был на первом месте в 2022 году. На вторую строчку помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен разместился на третьем месте.

В конце списка оказался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он внесен в список посмертно. Всего в списке самых влиятельных евреев мира значится 52 имени. Среди них политики, общественные деятели и ученые.


#вагнер
#евгений пригожин
#блинкен
#чвк
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Дачу Сталина в Подмосковье выставят на торги за 403 миллиона рублей
15 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/AndreyPopov

Бывшую дачу советского лидера Иосифа Сталина выставят на торги с начальной ценой в 403 миллиона рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на «Дом.рф».
Усадьба «Липки-Алексеевское» расположена неподалеку от подмосковного города Мытищи. ​Она была построена еще в конце XIX века для купца Александра Алексеева. При создании Советского Союза имение национализировали и отдали под интернат.

Сам Сталин пользовался ​усадьбой с 1932 по 1934 год, а после ​его смерти она использовалась как правительственная дача на протяжении многих десятилетий.

Начальная цена лота на ​аукционе – 403 миллиона рублей. Заявку на участие в торгах можно подать можно подать до 30 октября, а само мероприятие состоится ​3 ноября. 

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#усадьба
#мытищи
#дача
#цена
#аукцион
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Россиян предупредили об опасности подключения к общественному Wi-Fi
Интернет-омбудсмен Мариничев объяснил, как данные россиян крадут через Wi-Fi
15 сентября 2023, 15:37

Фото: IStock/PUGUN SJ

Данные россиян могут украсть при подключении к общественной точке Wi-Fi. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Злоумышленник может сидеть в кафе со своим устройством, например, ноутбуком, и когда вы подключаетесь к Wi-Fi, он может перехватить ваш пароль, получить доступ к управлению компьютером. Это может произойти, если вы недостаточно защищены и у вас на компьютере нет дополнительных средств информационной защиты, которые контролируют весь трафик», — сказал Мариничев.
По словам эксперта, защитить ноутбук можно с помощью VPN и других специализированных прокси-сервисов. Они будут контролировать трафик и не допустят подключение к устройству со стороны.

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#проверки
#трафик
#интернет
#кража
#данные
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В питомнике под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
15 сентября 2023, 15:32

Фото: Центр воспроизводства редких видов животных

В Центре воспроизводства редких видов животных в подмосковном Волоколамске родился детёныш домашнего яка. Об этом сообщается в телеграм-канале центра.
«В семье Коры и Михаила снова пополнение. Ветеринары проверили здоровье и пол малыша. Это самочка, очень похожая окрасом на мать. Малышка очень активная, бегает по вольеру, бодается с отцом и откликается на мамино фырканье. Ещё несколько месяцев она будет пить молоко, но уже начала пробовать растительную пищу», – говорится в сообщении.
Домашние яки родом с Тибета. От диких сородичей они отличаются разнообразием окрасов и более добродушным нравом. У некоторых из них нет рогов. 

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#питомник
#московская область
#подмосковье
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Правда об арбузных косточках: противопоказания и полезные свойства
Арбузные косточки: польза и противопоказания
15 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/DeeNida

Сезоном арбузов принято считать конец августа и начало сентября. Именно в это время арбузы становятся спелые, сочные и ароматные. О пользе арбузов известно давно, а вот их семечки употребляют далеко не все. О полезных свойствах арбузных косточек и о том, кому стоит воздержаться от их употребления расскажет редакция «Радио 1».

Состав арбузных косточек


Калорийность семечек арбуза зависит от размера плода и его спелости. Примерно на 100 грамм продукта приходится 25-30 ккал. В косточках содержится белки, углеводы, а вот жиров и холестерина в них практически нет.

 

Польза арбузных косточек


В арбузных семечках содержится высокое содержание витаминов группы В. Положительное влияние витамина на центральную нервную систему уже давно доказано, он также позволяет укреплять иммунитет и благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Арбузные косточки содержат аминокислоты, которые регулируют кровяное давление. Если употреблять арбузные семена регулярно, то организм можно защитить от злокачественных образований. Еще одним полезным свойством семян арбуза является их влияние на протеиновый и углеводный обмен. Они регулируют эти процессы и улучшают работу ЖКТ.
 
В арбузных косточках также содержится железо, которое положительно влияет на женскую красоту. Этот элемент способствует укреплению волос, и придает им здоровый вид. Кроме того, железо делает гладкой кожу и предотвращает ее старение.
 

Арбузные семечки в народной медицине

 
Целебные свойства арбузных семян известны давно. На их основе делали отвары, компрессы и настойки. С помощью арбузных семечек можно вылечить серьезные заболевания. Их можно использовать для борьбы с паразитами, при высокой температуре, лихорадке, а также как мочегонное средство.
 
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Как хранить арбузные семечки

 
Хранить арбузные семечки лучше в подсушенном виде. Их нужно поместить в стеклянную банку и плотно накрыть крышкой. Чтобы семена не утратили полезные свойства, их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Емкость для их хранения лучше держать в темном и прохладном месте.  

 

Кому нельзя употреблять арбузные косточки

 
Арбуз и его семена нельзя употреблять людям с заболеваниями мочеполовой системы. В арбузных косточках содержится цитрулин. Для здорового человека он безопасен, так как попадании в организм без труда выводится. Для тех, кто страдает почечной недостаточностью этот процесс затрудняется, а попавший в организм цитрулин через некоторое время начинает превращаться в аммиак, который оказывает на организм негативное влияние.
 

Можно ли есть арбуз вместе с семечками


Согласно статистике, плохо пережеванные листья салата, капусты или цитрусовых вызывает аппендицит в семь раз чаще, чем употребление арбуза вместе с косточками. Однако важно помнить, что всю пищу необходимо тщательно пережевывать. Арбуз, за счет его водянистости и мякоти практически не разжевывается, потому его употребление с косточками лучше разделить и уделить им отдельное внимание.
В том случае, если при употреблении арбуза, человек случайно проглотил несколько целых семян – это не вызовет последствий. Но оставшиеся в непрожеванном виде остатки пищи, при попадании в желудок, могут вызвать болезненные ощущения или спровоцировать заболевания. 

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#арбуз
#диетолог
#семена
#заболевания
#иммунитет
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Нилов назвал неоднозначной идею ограничить детям добавление друзей в соцсетях
15 сентября 2023, 14:48

Фото: istockphoto.com/monkeybusinessimages

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал неоднозначным предложение ограничить для несовершеннолетних свободное добавление друзей в социальных сетях.
«С одной стороны, цель обеспечить детям допбезопасность, учитывая, что есть много случаев, когда среди друзей злоумышленники, педофилы и т.д. С другой стороны, уже самые маленькие пользуются телефонами и соцсетями. Если усилить контроль за контентом, то этим у нас занимается в том числе и такая организация, как «Лига безопасного интернета», — прокомментировал инициативу в беседе с RT Нилов.

Также он подчеркнул, что родительский контроль в этом плане должен присутствовать, однако если очень сильно переусердствовать с запретами и ограничениями, последствия могут быть серьёзными.

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#контроль
#интернет
#соцсети
#дети
#кибербезопасность
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Почта России предоставила возможность бесплатно отправлять посылки в зону СВО
Почта России начала бесплатно отправлять посылки в зону СВО
15 сентября 2023, 14:44

Фото: iStock/JessAerons

Почта России при поддержке Правительства РФ предоставила возможность бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону проведения специальной военной операции. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.
Согласно сообщению, теперь во всех отделениях Почты России имеется возможность отправить посылку в зону специальной военной операции. Вес посылки не должен превышать 10 кг. В адресной строке нужно будет указать ФИО получателя, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес.

«Для поддержания участников СВО, а также с целью поднятия боевого духа, организации их связи с близкими и родственниками, реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зоне СВО», - говорится в сообщении.

Ранее также стало известно, что клиенты Почты России теперь могут проверить посылки с наложенным платежом перед тем, как оплатить их. Такая возможность появилась после изменения Правил оказания услуг почтовой связи, утверждённого Минцифры России.

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#изменения
#россияне
#сво
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Воробьёв выразил благодарность представителям Мособлдумы
15 сентября 2023, 14:35

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру правительства Московской области.
«Благодарю Игоря Юрьевича (Брынцалова, председателя Мособлдумы), руководителей фракций, каждого из вас за активность на земле. Она у нас заметная и даёт возможность решать те задачи, которые ставит перед нами жизнь, время и, самое главное, жители. Благодарю вас за участие, вовлечённость, сотрудничество и хочу пожелать всем ветвям власти на следующем этапе также конструктивно и эффективно взаимодействовать. Уверен, что в этом – залог успеха», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания Мособлдумы.
Губернатор Подмосковья отметил, что важно объединить и вдохновить всех, чтобы каждый на своем месте выполнял свои полномочия добросовестно и от души.

Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых кандидатов.

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Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы.

Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.
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#сотрудничество
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#андрей воробьёв
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Синоптик Шувалов заявил о возможном втором пришествии бабьего лета
15 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/possum1961

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе, 20 и 21 сентября возможно повышение температур и возвращение бабьего лета.
«Больше тепла получит Центральный регион, средняя полоса России — ожидается 20… 22 °С. Пока непонятно с осадками, но, возможно, это второе пришествие бабьего лета», — отметил в беседе с RT синоптик.

А вот в эти выходные, по словам специалиста, бабьего лета ждать не стоит, а в понедельник и вторник возможны небольшие дожди.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие выходные температура в Москве снизится. Она добавила, что в субботу и воскресенье москвичей будет ожидать малооблачная погода и умеренный северный ветер. А вот осадков в столице в эти дни не предвидится.

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