В гимназии №13 Долгопрудного открыли мемориальную доску Героя СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Совсем недавно Павел Русаков был учеником долгопрудненской гимназии № 13 и также как сегодняшние ученики ходил по школьным коридорам. А 5 сентября 2023 года в той самой долгопрудненской гимназии № 13 открыли мемориальную доску в честь памяти Героя специальной военной операции.
На мероприятии присутствовал Глава муниципалитета Владислав Юдин, ученики гимназии, а главными гостями были родители Героя Павла Русакова Галина Александровна и Андрей Валерьевич.
Глава округа в рамках встречи встречал родителям Героя Орден Мужества, которым он награжден по Указу Президента России посмертно.
Также, в гимназии планируют открыть «Парту Героя». Это будет та самая парта, за которой когда-то сидел Герой Павел Русаков.
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Глава округа в рамках встречи встречал родителям Героя Орден Мужества, которым он награжден по Указу Президента России посмертно.
«Это возможность для многих ребят стать лучше, стремиться к успехам в учебе, творческих делах, чтобы получить почетное право учиться за «Партой Героя». Мы с трепетом говорим о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, пытаясь осознать величие и цену подвига. Уверен, хоть раз в жизни каждый из нас задавал себе простой вопрос – а смог бы я вот так, с той же решительностью, без оглядки – отдать жизнь Родине? Павел Русаков – Герой современной России – смог», — сказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.В ходе встречи ученикам гимназии рассказали о подвиге Павла Русакова в зоне проведения специальной военной операции.
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Алиса Сергиенко