В годовщину смерти на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Моисееву

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В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Информацию сообщает РИА Новости.
В память о российском артисте, певце и танцоре была установлена бронзовая скульптура в полный рост. Борис Моисеев умер 27 сентября в прошлом году.
Горох также объяснил, что памятник вдохновлен фрагментом из любимой постановки Моисеева «Боль разлуки». Автором монумента стал скульптор Филипп Трушин.
Директор артиста также рассказал, что многие известные знаменитости прислали цветы в честь открытия памятника. Среди них Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лариса Долина, британский певец Элтон Джон и другие.
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«В день его памяти, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию», — рассказал директор певца Сергей Горох.
Директор артиста также рассказал, что многие известные знаменитости прислали цветы в честь открытия памятника. Среди них Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лариса Долина, британский певец Элтон Джон и другие.
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Алина Юрчак