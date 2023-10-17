В Гонконге школьник убежал жить в лес из-за боязни экзаменов

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В Гонконге школьник захотел жить в лесу из-за стресса перед экзаменами.
Asia One пишет, что 17-летний Мэтью Цанг покинул школу в полдень в начале октября, захватив с собой только деньги. Мать подростка после его пропажи обратилась в полицию и опубликовала в соцсетях пост, где просила неравнодушных присоединиться к поискам. Специалисты задействовали собак для поиска Мэтью. Парня нашли в кустах около ручья спустя неделю. Школьника доставили в больницу на вертолете.
По слова матери, в последнее время сын испытывал стресс и сильное давление из-за скорых экзаменов.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина из Африки уже 55 лет живет в полной изоляции. Причина этого — панический страх, который он испытывает перед женщинами. 77-летний Калличе Нзамвиту еще будучи подростком понял, что он почему-то очень боится женщин. К 16 годам этот страх стал невыносимым. Каждый раз в присутствии женщины его начинала бить крупная дрожь, он испытывал крайне негативные эмоции. Тогда он решил построить вокруг своего дома огромный забор. К 22-м годам мужчина осуществил свое намерение и с тех пор не выходит за пределы ограды.
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Мария Фирсова