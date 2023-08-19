В Гонконге скончался пёс Чимс (Болци) из популярного мема

Фото: istockphoto/Alina Kozub
Хозяева пса сообщили, что их питомец породы сиба-ину умер после операции (торакоцентез).
Baza пишет, что интернет-мем про двух собак породы сиба-ину «Доге» и «Чимса», стал популярен летом 2020 года. Он представляет собой шаблон для сравнения двух любых объектов: Доге олицетворял силу, стойкость, уверенность, а Чимс — слабость, трусость, беспомощность.
Ранее сообщалось, что енот попытался штурмовать Бундестаг в Берлине, кадры происшествия публикует посольство Германии в Лондоне не своей странице в X (бывший Twitter).
Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу. Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования. В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили.
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«Не грустите, пожалуйста, вспомните радость, которую Болци принес миру. Круглолицый улыбчивый сиба-ину, который смог нас объединить и помочь многим людям во время пандемии, принес много радости, но теперь его миссия выполнена», — такое послание оставили хозяева пса в одной из социальных сетей.
Животное умудрилось вскарабкаться на несколько этажей вверх и стало бродить по карнизу. Зверька попытались поймать с помощью сачка, однако, он раз из раза умело уворачивался от преследования. В итоге, енота все-таки удалось поймать. Животное отнесли в лес и отпустили.
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Мария Фирсова