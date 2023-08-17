В Google Play появилось приложение, с помощью которого можно сообщать о беспилотниках

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Приложение Народного фронта под названием «Радар.НФ» появилось в Google Play. С его помощью россияне смогут сообщать о появлении в небе беспилотных летательных аппаратов.
Сигнал от владельца телефона будет моментально отправлен в соответствующие федеральные службы, в ведении которых находятся данные чрезвычайные ситуации, для проверки и принятия мер реагирования. Если во время передачи сообщения пропадает сеть, то система все равно регистрирует сигнал и оповещает пользователя о том, что информация будет отправлена по назначению после того, как телефон снова появится в сети. Также с помощью приложения можно отправить фотографию и описание подозрительного объекта.
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Александр Бойцов