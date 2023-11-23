В городском округе Дубна впервые сделают освещение на Новом шоссе

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В городском округе Дубна вдоль трассы Новое шоссе будут установлены фонари на протяжении всего участка дороги. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского ок
Фонари будут на протяженности всего шоссе по обе стороны дороги.
Стоит отметить, что Новое шоссе было проложено 60 лет назад и за все время существования трассы на ней ни разу не устанавливали даже малейшее освещение.
Кроме этого, все работы по бурению и установки фонарей проводятся счёт средств бюджета Московской области. Завершить установку и включить освещение обещают в концу текущего года.
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«Сегодня начали бурить ямы под опоры освещения на Новом шоссе. Напомню, этот участок дороги протяжённостью почти 6 километров включили в областную программу по просьбе наших жителей», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Кроме этого, все работы по бурению и установки фонарей проводятся счёт средств бюджета Московской области. Завершить установку и включить освещение обещают в концу текущего года.
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Мира Полтева