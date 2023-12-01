В городском округе Мытищи снесли аварийный дом

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
Аварийный многоквартирный дом снесли в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Расселенный аварийный дом был снесен в рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий региона.
Стоит отметить, что ранее двухэтажный кирпичный жилой дом было включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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«<…>Основные элементы строения были частично разрушены, объект признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии. <…> На сегодняшний день объект полностью демонтирован, участок свободен от застройки и строительного мусора»,- отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Мира Полтева