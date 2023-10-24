В городском округе Пушкинский проверили коммунальные службы перед началом зимы

Фото: Телеграм-канал Максима Красноцветова
Глава городского округа Пушкинский проконтролировал готовность коммунальных служб к началу зимнего сезона. Всего он проверил 19 организаций, в том числе управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и муниципальные учреждения.
«К началу зимнего периода мы готовы. Мы знаем, что снег у нас будет всегда, поэтому нужно анализировать прошлогодние результаты, делать выводы и становиться лучше», – отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.Читайте также:
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