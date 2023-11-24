В горокруге Пушкинский откроют зимний сезон праздничными мероприятиями

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
В городском округе Пушкинский готовят праздничные мероприятия к началу зимнего сезонна. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
На 1 декабря для жителей округа запланировали мероприятия, в числе которых спектакли, огненные шоу. Начало запланировано на 16 часов в Городском парке культуры и отдыха на улице Некрасова.
Юные гости также смогут посетить площадки с мастер-классами по лепке и написать письмо Деду Морозу. Любой желающий сможет прокатиться на оленьей упряжке, посмотреть интерактивно-театрализованные программы, а также приобрести угощения и горячие напитки, продегустировать разнообразие варенья и мёда.
Напомним, в городском округе Пушкинский также готовят праздничные мероприятия ко Дню матери, который состоится 26 ноября.
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Юные гости также смогут посетить площадки с мастер-классами по лепке и написать письмо Деду Морозу. Любой желающий сможет прокатиться на оленьей упряжке, посмотреть интерактивно-театрализованные программы, а также приобрести угощения и горячие напитки, продегустировать разнообразие варенья и мёда.
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Екатерина Шмакова