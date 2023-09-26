В Госдуме дали россиянам рекомендации по борьбе с поборами в школах

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Зампредседателя комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова напомнила, что принудительные сборы на нужды школы незаконны. Она рассказала родителям российских школьников о способах борьбы с поборами в учебных заведениях, пишет «Лента.ру».
«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — цитирует издание слова собеседницы.
Кроме того, можно обратиться в Рособрнадзор или Департамент образования. Лантратова отметила, что такое обращение не должно быть анонимным, иначе оно не будет рассмотрено.
«Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — добавила депутат.
С запросом также можно обратиться к депутатам Госдумы, заключила Яна Лантратова.
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