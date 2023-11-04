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В Госдуме депутаты снова начали сдавать тесты на COVID

04 ноября 2023, 12:42
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, которое состоится 7 ноября.
РБК пишет, что, по словам парламентариев, среди коллег есть несколько заразившихся. Рост больных COVID увеличился с началом осеннего сезона.

Депутаты получили сообщения, где говорится об обязательной сдаче теста на ковид в целях профилактики. Тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельное тестирование вне здания Госдумы возможно только «в исключительных случаях» 6 ноября.


По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, на этой неделе в нижней палате есть трое больных коронавирусом. Кто именно заболел, неизвестно.

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#коронавирус
#госдума
#тестирование
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Стало известно, где будет находиться икона Казанской Божией Матери
Икона Казанской Божией Матери вернётся в собор на Красной площади
04 ноября 2023, 13:01

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал снова обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм на Красной площади.
Именно там чудотворный образ хранился исторически, сообщает РИА Новости.
 
«Образ вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», —рассказал патриарх в Казанском храме после молебна перед иконой.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля явил оригинальную икону Казанской Божией Матери, который считался утраченным более века назад. Именно по этому чудотворному образу была создана национальная святыня.

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.
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#икона
#красная площадь
#патриарх кирилл
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Хуснуллин раскрыл, когда будет полностью восстановлена инфраструктура новых регионов РФ
Хуснуллин: восстановление новых регионов РФ завершат через два-три года
04 ноября 2023, 12:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей завершится в ближайшие два-три года. Об этом в ходе просветительского марафона общества «Знание» на форуме «Россия» заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что команда, которая занимается восстановлением, уже сформирована. Также подготовлена программа социально-экономического развития новых субъектов РФ. 

По словам Хуснуллина, главная задача, которая сейчас стоит по вопросу восстановления территорий – это выведение уровня жизни в этих субъектах до среднероссийских показателей. 

Вице-премьер добавил, что процесс развития регионов во многом замедляет большое количество разрушений. Однако работа по восстановлению идёт, и за полтора года уже было отремонтировано 9,8 тысяч элементов инфраструктуры.

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#лнр
#запорожская область
#херсонская область
#ремонт
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Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации
04 ноября 2023, 12:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присудили премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премия была присуждена патриарху Кириллу согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу. 

Отмечается, что с инициативой присудить премию выступил Совет при президенте РФ. 

Ранее патриарх Кирилл встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе встречи стало известно, что в настоящий момент на территории Подмосковья возводится 120 новых храмов. 

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#патриарх кирилл
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#церковь
#награда
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Лыжник Легков на выставке-форуме «Россия»: «Страну нужно узнавать»
04 ноября 2023, 11:47

Фото: Радио 1

В Москве торжественно открыли международную выставку-форум «Россия», где представлен и красочный стенд Московской области.
Российский лыжник. Олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков родился и вырос в Подмосковье.
 
«Я понимаю, что Московская область-самая лучшая. Она развивается по всем направлениям. Будучи депутатом Московской областной думы могу сказать, что всё делается для благоустройства территории. Появляются новые детские сады, школы. Всё растет в невероятном размере», -говорит Александр Легков.
По словам спортсмена, Россию нужно узнавать. Сейчас хоть и непростое, но хорошее время для изучения страны.
 
«На выставке представлены все регионы, куда можно поехать, что посмотреть. Это вообще надо было постоянно делать. Всё больше и больше будет точек притяжения, где мы будем наслаждаться. У нас огромная страна с большими ресурсами и такими возможностями. Уж поверьте, есть такие места, что даже ни Франция, ни острова не сравнятся. У нас всё прекрасно, нужно просто развивать»,-сказал в заключении Александр Легков.
Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года.

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#подмосковье
#московская область
#выставка
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Российский боксёр Денис Лебедев посетил стенд Подмосковья на форуме «Россия»
04 ноября 2023, 11:32

Фото: Радио 1

Профессиональный боксёр, муниципальный депутат подмосковного города Чехов Денис Лебедев посетил стенд Московской области на выставке-форуме «Россия».
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Лебедев отметил, что гордится подмосковным регионом, который развивается стремительными темпами. Депутат отметил развитие новых технологий, благоустройство городов и строительство новых больниц и учебных заведений. 

Говоря о форуме, Лебедев сравнил его со спортивным соревнованием между регионами за право считаться лучшим. По его словам, по завершении форума, можно будет выбрать несколько лучших российских регионов, на которые можно будет равняться. 

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ. Торжественное открытие состоялось в субботу, 4 ноября. Подмосковье представило на выставке свой красочный стенд, оснащённый различными интерактивными девайсами, с помощью которых гости смогут узнать о достижениях региона. 

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Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

4 ноября откроется международная выставка-форум «Россия»
#подмосковье
#денис лебедев
#выставка
#форум
#россия
#вднх
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Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами
04 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Rawf8

32-летнему блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.
Свою вину блогер не признаёт, сообщают в пресс-службе московской прокуратуры.
 
«Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал», –сказано в заявлении ведомства.
В скором времени суд примет решение об избрании меры пресечения Шабутдинову. Следствие ходатайствует о его заключении под стражу.
 
Напомним, блогер Аяз Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября. Со слов представителей бизнес-тренера, причиной явилось заявление Калистратовой Н. В., которое она подала ещё в 2019 году. Заявительница осталась недовольна курсом за 1,9 млн рублей, после чего решила вернуть свои деньги обратно.

Компания Аяза Like-центр отвергла все обвинения девушки, назвав их необоснованными. 

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#москва
#прокуратура
#блогер
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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова посетили стенд Подмосковья на форуме «Россия»
Авербух и Арзамасова посетили стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
04 ноября 2023, 10:50

Фото: Радио 1

Российский фигурист Илья Авербух вместе с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой посетил стенд Московской области, представленный на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября.
«Безусловно, это грандиозно. Я приглашаю всех узнать Россию, почувствовать нашу страну. Я думаю, это успешный проект, и он будет очень востребован. Это такая реклама регионов, и многие потом захотят поехать, почувствовать. «...» Мы приехали сюда и первый павильон, который мы увидели – это павильон Подмосковья», – поделился с корреспондентом «Радио 1» Илья Авербух. 

                                                                            Фото: Радио 1

Елизавета Арзамасова также поделилась своими впечатлениями. По её словам, стенд Подмосковья порадовал её своей интерактивностью. Актриса отметила, что в такое место обязательно нужно приезжать с детьми, чтобы они в игровой и доступной форме узнавали, чем богаты регионы России. 

                                                                           Фото: Радио 1

Напомним, что выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября на ВДНХ. Она пройдёт до 12 апреля 2024 года. 

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#выставка
#форум
#подмосковье
#гости
#вднх
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Патриарх Кирилл показал утерянную 100 лет назад икону Казанской Божией Матери
04 ноября 2023, 10:39

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ

В Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл продемонстрировал оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.
РИА Новости пишет, что именно эта икона была в ополчении Минина и Пожарского.
 
«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.
Он отметил, что икона спасла русский народ от иностранной интервенции. Патриарх Кирилл назвал образ национальной святыней.
 
Напомним, 4 ноября отмечается день, который посвящен иконе Казанской Божией Матери, одной из самых почитаемых икон в православии.

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#икона
#день народного единства
#праздник
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Подмосковье представило свой стенд на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
В Москве торжественно открылась выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 10:14

Фото: Радио 1

В Москве торжественно открылась международная выставка-форум «Россия», на которой представлен красочный стенд Московской области.
Выставка проходит на территории ВДНХ. 

                                                                           Фото: Радио 1

Ранее в своём Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв написал, что на стенде Московской области можно поиграть в стратегию на основе Центра управления регионом (ЦУР). Он отметил, что это позволит всем желающим почувствовать себя губернатором без прохождения выборов. 

«Зато проблемы решать придется вполне реальные, которые мы собрали из «Добродела». Лучшие управленцы получат ценные призы», – рассказал глава региона.

                                                                           Фото: Радио 1

Кроме того, на площадке все желающие смогут «оказаться» в знаковых местах Подмосковья благодаря интерактивным терминалам и картам. Также будет представлена ярмарка с продукцией, производимой в регионе. 

Выставка-форум открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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