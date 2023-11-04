В Госдуме депутаты снова начали сдавать тесты на COVID

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Депутатов Госдумы обязали пройти тестирование на коронавирус перед заседанием, которое состоится 7 ноября.
РБК пишет, что, по словам парламентариев, среди коллег есть несколько заразившихся. Рост больных COVID увеличился с началом осеннего сезона.
Депутаты получили сообщения, где говорится об обязательной сдаче теста на ковид в целях профилактики. Тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельное тестирование вне здания Госдумы возможно только «в исключительных случаях» 6 ноября.
По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, на этой неделе в нижней палате есть трое больных коронавирусом. Кто именно заболел, неизвестно.
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Депутаты получили сообщения, где говорится об обязательной сдаче теста на ковид в целях профилактики. Тестирование пройдет перед заседанием Госдумы 7 ноября в здании нижней палаты российского парламента. Самостоятельное тестирование вне здания Госдумы возможно только «в исключительных случаях» 6 ноября.
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Мария Фирсова