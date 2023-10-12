В Госдуме хотят создать группу для разработки мер ответственности для релокантов

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В Госдуме необходимо создать рабочую группу, которая займётся выработкой дополнительных мер ответственности для вернувшихся в Россию релокантов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Как он рассказал РИА Новости, рабочая группа сможет привлекать к ответственности вернувшихся в страну россиян, которые ранее негативно отзывались о России.
Хамзаев отметил, что согласно Конституции, релоканты являются гражданами России. Однако по моральным принципам их можно назвать предателями своей родины.
Он подчеркнул, что предполагает попытки таких людей избежать ответственности. Именно для того, чтобы не допустить такой возможности и будет создана группа депутатов, которые будут контролировать, чтобы закон в отношении вернувшихся россиян работал наиболее жёстко.
Ранее стало известно, что зампред комитета по обороне Юрий Швыткин призвал проверить российских звёзд-релокантов по факту финансирования украинской армии.
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Хамзаев отметил, что согласно Конституции, релоканты являются гражданами России. Однако по моральным принципам их можно назвать предателями своей родины.
Ранее стало известно, что зампред комитета по обороне Юрий Швыткин призвал проверить российских звёзд-релокантов по факту финансирования украинской армии.
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Анастасия Чинкова