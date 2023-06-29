В Госдуме хотят увеличить налог для «богатых москвичей»

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Депутат Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20 процентов для «богатых москвичей»
Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с письмом, в котором предлагает повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для высокодоходных граждан, в частности для тех, кто проживает в Москве и имеет годовой доход более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Чернышов напомнил, что в России уже более года действует прогрессивная система налогообложения, согласно которой доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, облагаются 15% налогом вместо базовой ставки 13%.
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Чернышов напомнил, что в России уже более года действует прогрессивная система налогообложения, согласно которой доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, облагаются 15% налогом вместо базовой ставки 13%.
«Я убежден, что с целью повышения социального равенства, пришло время для того, чтобы увеличить налоговую ставку для состоятельных. Те, чей годовой доход превышает 25 миллионов рублей, или более 2 миллионов в месяц, должны платить 20% НДФЛ. Нельзя отрицать, что это в основном затронет состоятельных жителей Москвы», — заявил Чернышов.Он также отметил, что район Патриарших прудов в Москве стал символом роскоши и богатства и часто фигурирует в интернет-мемах как «Патрики».
«Я считаю справедливым, что ’налог с Патриарших’ должен быть использован для поддержки и развития менее известных, но не менее важных районов, таких как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы», — добавил он.Чернышов утверждает, что средства, вырученные от «налога на богатство», должны быть использованы на финансирование инфраструктуры, благоустройства, создание новых парков и детских площадок.
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Артем Кузьмин