В Госдуме хотят запретить коллекторов

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Депутаты Госдумы России предложили законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств, главным видом деятельности которых является взыскание просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Кроме того, законопроект предполагает запрет банкам на продажу долгов своих клиентов третьим лицам, то есть коллекторским агентствам.
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Артем Кузьмин