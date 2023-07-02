В Госдуме хотят запретить родственникам чиновников выезжать в недружественные страны

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ЛДПР подготовит законопроект, который запретит родственникам чиновников выезжать в недружественные страны
ЛДПР в Госдуме подготовит законопроект о запрете родственникам чиновников на выезд в недружественные страны, пишет РИА Новости, ссылаясь на депутата Сергея Каргинова.
Запрет может распространиться на родственников федеральных чиновников (губернаторов, министров, судей, депутатов, работников правоохранительных органов, глав муниципальных образований). В проект также внесены топ-менеджеры государственных корпораций и члены совета директоров Центробанка.
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«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — объяснил Сергей Каргинов.
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Мария Фирсова