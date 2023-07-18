В Госдуме и Совете Федерации протекла крыша во время ливня

Фото: iStock/Oleg Elkov
Во время стихии, которая разбушевалась в Москве 18 июля, в здании Совета Федерации во время круглого стола протекла крыша, при этом в Госдуме с лестничного пролета капает вода, об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, крыша протекла во время совещания на тему «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов». Сначала сенаторы подставили под капающую воду пластиковый стакан, однако позже его пришлось заменить на ведро. Также с водой пытались справиться с помощью салфеток.
Кроме того, в Госдуме вода также проникает на верхние этажи здания, там уже проступают подтёки, при этом с лестничного пролета капает вода.
Напомним, в Москве идёт сильный дождь со шквалистым ветром. Городские улицы оказались затоплены. Также до конца дня в столице ожидается град, ливень и существенное понижение температуры.
Читайте также:
В районе Восточное Бирюлёво дерево упало на два автомобиля из-за непогоды
Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии
Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце июля
Кроме того, в Госдуме вода также проникает на верхние этажи здания, там уже проступают подтёки, при этом с лестничного пролета капает вода.
Читайте также:
В районе Восточное Бирюлёво дерево упало на два автомобиля из-за непогоды
Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии
Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждёт жителей Москвы в конце июля
Элина Позднякова