В Госдуме намерены освободить от уголовной ответственности участников СВО

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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от ответственности участников СВО в период мобилизации
В Госдуме рассмотрят проект, который установит основания для освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что с данной инициативой выступили сенаторы и депутаты Госдумы. Соответствующее предложение они вынесли на рассмотрение палаты.
Предполагается, что законопроект закрепит положения, согласно которым, некоторая категория лиц будет освобождена от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. К категории таких лиц отнесли граждан, призванных на службу в период мобилизации или заключивших контракт с Вооруженными силами РФ.
Отмечается, что освобождены от ответственности будут россияне, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участникам СВО спишут долги по кредитам.
Сообщается, что с данной инициативой выступили сенаторы и депутаты Госдумы. Соответствующее предложение они вынесли на рассмотрение палаты.
Отмечается, что освобождены от ответственности будут россияне, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести.
Ранее «Радио 1» сообщало, что участникам СВО спишут долги по кредитам.
Анастасия Крестьянова