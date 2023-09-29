В Госдуме назвали бесполезной Конвенцию о защите нацменьшинств

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«Эта Конвенция предусматривала наличие комитета по мониторингу, там следили за ситуацией в субъектах региона, который подписал этот документ. У нас есть представители в комитете, но в последние годы они лишены возможности там работать. Комитет не учитывал нашу специфику, особенно в отношении русскоязычного населения, которое проживает за пределами страны, — они ведь тоже в меньшинстве во многих государствах. Но никакой помощи, никаких решений ни от этого комитета, ни от этой Конвенции нет», — сказал Гильмутдинов.По словам парламентария, выход из Конвенции не отразится на представителях тех нацменьшинств, которые сегодня проживают на территории России. Гильмутдинов подчеркнул, что в стране есть законы, которые также регулируют права этой категории граждан.
«Региональные органы власти не всегда оперативно реагируют на те посылы, которые есть у ряда нацменьшинств. У них нет инструментов, которые позволяли бы им сохранять культуру и традиции. Есть проблемы с сохранением языка, и хотелось бы, чтобы региональные власти поддерживали создание воскресных школ», — отметил Ильдар Гильмутдинов.Читайте также:
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