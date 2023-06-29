В Госдуме обсуждают запрет на розничную продажу пива в общепите

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Пиво и сидр могут запретить продавать в общепитах в розницу
В Государственной думе обсуждают введение запрета на розничную продажу разливных напитков в общепитах, соответствующий документ оказался в распоряжении «РИА Новости».
В список напитков, которые, возможно, будут запрещены, включены: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. Продавать эти напитки в розницу хотят запретить индивидуальным предпринимателям.
В Госдуме также предложили передавать данные о продаже этих напитков в ЕГАИС.
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В список напитков, которые, возможно, будут запрещены, включены: пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. Продавать эти напитки в розницу хотят запретить индивидуальным предпринимателям.
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Евгения Парфентьева