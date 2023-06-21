В Госдуме объяснили, что может решить проблемы демографии в России

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Депутат Нилов: «Помощь в решении жилищного вопроса»
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что решить демографические проблемы в России существенно может помочь решение жилищного вопроса.
До этого сообщалось, что в России намерены реализовать программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.
Ранее Ярослав Нилов поддержал новый проект постановления Минздрава РФ, согласно которому врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, выполняющие прижизненные гистологические и цитологические исследования, получат ежемесячные выплаты в размере 11,5 тыс. рублей.
«Помощь в решении жилищного вопроса — это одновременно решение сразу нескольких вопросов. Это решение демографических вопросов, возможность создать семью, переехать в другой город и трудоустроиться. Считаю, что в этом плане надо дальше двигаться», — прокомментировал в беседе с RT Нилов.
Ранее Ярослав Нилов поддержал новый проект постановления Минздрава РФ, согласно которому врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, выполняющие прижизненные гистологические и цитологические исследования, получат ежемесячные выплаты в размере 11,5 тыс. рублей.
Мелисса Тимофеева