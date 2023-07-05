Депутат Савченко объяснил, что вернёт доверие россиян к пенсионным накоплениям

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Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что помочь вернуть россиянам доверию к пенсионным накоплениям помогут слаженная, чёткая и эффективная работа государства и соответствующих ведомств в сфере финансов и сбережений, а также государственный контроль за сохранностью и своевременными выплатами гарантированных средств граждан.
«И самое главное – время, тот ключевой фактор, который может исправить и поставить всё на своё место. Есть граждане, которые доверяют государству. Должно пройти время, и у государства не должно быть никаких «косяков» или громких скандальных событий. И лишь при таких условиях пенсионные деньги – это гарантия безопасности государства. Вот они три составляющие: время, эффективность и гарантии», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.
До этого Государственная Дума приняла законопроект о двукратном увеличении размера страхового покрытия для пенсионных накоплений граждан, у которых накопительные средства размещены в негосударственных пенсионных фондах.
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Мелисса Тимофеева