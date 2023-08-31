В Госдуме объяснили, как можно вернуть бездомных к нормальной жизни

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«Ресоциализация это возвращение в нормальную жизнь людей, оказавшихся без дома и крыши над головой. Это очень важно, потому что разные обстоятельства случаются в жизни, по которым люди теряют дом. В этот момент необходимо оказать им помощь. Не через 2-3 года, а сразу. Для этого должна быть единая федеральная программа, которая должна работать во всех регионах», - рассказал Леонов.
«Сейчас, по оценкам экспертов, в России числится более двух миллионов бездомных. Большинство из них сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Если мы говорим о предоставлении социального жилья людям, то его следует предоставлять не в этих городах, а в других регионах, где не хватает рабочих рук, там, где есть такие возможности. Речь идет не о собственно квартире, а о социальном жилье. То есть человек может переехать, ему помогут восстановить документы, оказать первичную медицинскую помощь, обеспечить социальным жильем и помочь с трудоустройством», - объяснил собеседник «Радио 1».
Он выразил уверенность, что в таком случае у человека появится шанс вернуться к нормальной полноценной жизни. В сентябре текущего года планируется организовать круглый стол, в рамках которого будут обсуждаться данные вопросы с регионами, некоммерческими организациями и другими специалистами, которые занимаются проблемами бездомных граждан. После чего будет создана рабочая группа, будут выбраны регионы и запущен пилотный проект. В случае его положительного исхода программа будет расширена на всю территорию России.
«При этом за теми бездомными, которым оказывается помощь, все равно необходимо осуществлять определённый контроль или специально строить многоквартирные дома с особыми условиями проживания, где будет действовать запрет на алкоголь, запрет на ночёвку вне своего дома и контроль за тем, что они продолжают работать», - заключил депутат.
Леонов также отметил, что люди могут стать бездомными из-за действий мошенников, лишения наследства или любви к бродяжничеству.
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