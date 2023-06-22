В Госдуме объяснили, куда жаловаться из-за отключения воды

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По словам депутата, в России есть много городов, где износ труб очень высокий, из-за в некоторых районах вода может отсутствовать несколько месяцев. Однако, россияне могут пожаловаться на это в несколько инстанций, даже несмотря на отсутствие санитарных норм по срокам ремонта.
«Можно жаловаться в органы местного самоуправления, на которых лежит ответственность за обеспечение теплом, водой и так далее. Мы можем жаловаться в прокуратуру на действия органов самоуправления, которые не исполняют свои обязанности. Мы можем идти в суд, доказывая, что услуга не предоставляется должного качества», — сказала Светлана Разворотнева.Она также напомнила, что при длительном отсутствии горячей и холодной воды компания, предоставляющая услуги, должна произвести перерасчет.
«Если есть установленный срок, то за этим следует перерасчет платы за коммунальные ресурсы, поставленные недолжным образом. Но тут есть свои лазейки. Если какая-то компания своевременно уведомит муниципалитет о том, что проводятся работы, инвестиционный проект реализуется, ремонтные работы, то тогда уже перерасчета не будет», — добавила парламентарий.Ранее Светлана Разворотнева заявляла, что сократить отключение горячей воды до 3 дней в российских домах невозможно, поскольку в постройках абсолютно разная технологическая оснащённость инженерных сетей.