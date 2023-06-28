В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс

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Депутат Чернышов: Такие меры позволят повысить уровень жизни людей
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что введение прогрессивной школы налогов в России, а также обнуление налогов для людей с заработной платой менее 30 тыс рублей в месяц позволят повысить уровень жизни таких граждан.
Кроме этого, Госдума намерена рассмотреть законопроект об отмене НДС на благотворительные продукты, розданные бесплатно.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, который разрешит раздавать гражданам продукты с истекающим сроком годности (так называемый фудшеринг). Парламентарии предлагают отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в том случае, если их станут бесплатно отдавать населению. Сейчас предпринимателям невыгодно раздавать такие товары, поскольку нулевая ставка НДС существует только для тех продуктов, которые оказались выброшенными в мусор.
«Если граждане получат больше свободных средств, повысится их покупательная способность, они будут тратить деньги на продукты и товары, обеспечивая спрос, который даст возможность предприятиям уплачивать налоги, поддерживать на постоянном уровне занятость, сохранять свои трудовые коллективы и т.д.» — пояснил в беседе с «Абзацем» Чернышов.
«Идея в том, чтобы создать условия налоговой нейтральности. В таких условиях компаниям будет одинаково выгодно с финансовой точки зрения как утилизировать продукты, так и передавать их на помощь нуждающимся в банк еды. Налоговая нейтральность — это рациональное решение», — прокомментировала ситуацию в беседе с «Царьградом» президент фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ, который разрешит раздавать гражданам продукты с истекающим сроком годности (так называемый фудшеринг). Парламентарии предлагают отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в том случае, если их станут бесплатно отдавать населению. Сейчас предпринимателям невыгодно раздавать такие товары, поскольку нулевая ставка НДС существует только для тех продуктов, которые оказались выброшенными в мусор.
Мелисса Тимофеева