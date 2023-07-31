В Госдуме объяснили, почему россияне не платят за ЖКУ

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.

Система-112 Московской области создана 1 июня 2015 года и работает уже 8 лет, за которые операторам удалось принять около 77 миллионов звонков.

Все прямые короткие номера – «01», «03» и «04» – переведены в Подмосковье на номер «112», сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.

Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 22%, остальные 8% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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