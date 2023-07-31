В Госдуме объяснили, почему россияне не платят за ЖКУ

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«Субсидия платится в тот момент, когда доля расходов превышает порог доходов семьи. В каждом регионе он разный, в Москве – это 10 процентов, в большинстве регионов — 22 процента. К сожалению, не все граждане, которые могут претендовать по уровню доходов на субсидию, её получают. Многие не знают о том, что они имеют право на такую поддержку. Да и чтобы получить её, нужно собрать кучу документов», — рассказала Светлана Разворотнева.
«Сейчас всё готово к этому, за исключением системы ГИС ЖКХ, в которой отражается начисление. Можно будет через Госуслуги, через ГИС ЖКХ подать это заявление, а всё остальное за тебя соберут. Также сейчас готовлю законопроект о том, чтобы в каждой платёжке указывалась информация о праве человека на субсидию», — заключила парламентарий.Читайте также:
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