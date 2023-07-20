В Госдуме одобрили поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат

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Поправки коснутся и таких правонарушений как неуведомление военного комиссариата об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну. За это штраф возрос с 3 тысяч рублей до 25.
Поправки относятся и к должностным лицам. Штрафы возросли за несвоевременное оповещение граждан о проведении воинского учета, неисполнение приказа по поставке военной техники в пункты проведения мобилизационных мероприятий, а также непредоставление списка граждан, которые подлежат воинскому учету.
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