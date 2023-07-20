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В Госдуме одобрили поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат

Комитет ГД ко второму чтению одобрил несколько поправок о повышении штрафов за неявку в военкомат
20 июля 2023, 11:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении добрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат.
Теперь гражданам, которые проигнорировали повестку, и не явились в военкомат в указанное время и место, грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Поправки коснутся и таких правонарушений как неуведомление военного комиссариата об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденных регистрацией, либо сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну. За это штраф возрос с 3 тысяч рублей до 25.


До 25 тысяч штрафа грозит гражданам, уклоняющимся от медицинского обследования, а также за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Поправки относятся и к должностным лицам. Штрафы возросли за несвоевременное оповещение граждан о проведении воинского учета, неисполнение приказа по поставке военной техники в пункты проведения мобилизационных мероприятий, а также непредоставление списка граждан, которые подлежат воинскому учету.

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#ГД
#Военкомат
#Штрафы
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Офицер Липовой заявил, что в сфере воинского призыва «всё либерально размыто»
20 июля 2023, 12:32

Фото IStock/Svetlana Parnikova

В Госдуме одобрили ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП, согласно которым в России повысятся штрафы за неоповещение или неявку в военкоматы. По последнему пункту гражданам может грозить до 50 тысяч рублей.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России и генерал-майор Сергей Липовой рассказал «Радио 1», что это лишь промежуточный этап. Он призвал ужесточать наказание дальше, чтобы россияне «поняли ответственность перед страной».  
«Частичная мобилизация выявила огромный пласт проблем по нашим мобилизационным ресурсам. Я считаю, что меры нужно ужесточать, чтобы гражданин чувствовал свою ответственность перед страной, обществом, которое его родило и воспитало, выучило. Чтобы в случае угрозы он выполнял свой конституционный долг и был готов встать на защиту», — сказал Липовой.
Офицер подчеркнул, что россияне нередко игнорировали правила по призыву на воинскую службу. Ужесточение правил помогут «отрезвить» отдельные группы граждан.
«На сегодняшний день это всё либерально размыто. Кампания по частичной мобилизации показала, что до граждан просто не доходит вся степень и мера ответственности, поэтому я считаю, что эти меры отрезвят отдельные группы несознательно молодёжи», — заключил собеседник.
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#Сергей Липовой
#призыв
#военкомат
#штраф
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Химкинский Институт ядерной медицины стал одним из лидеров по лучевой терапии
20 июля 2023, 12:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

По данным рейтинга международного агенства по атомной энергии, структурное подразделение «Институт ядерной медицины» АО «Медицина» в Химках в четвертый раз вошло в число лучших клиник мира по лучевой терапии.
Специалисты Института применяют лучшие практики лечения и диагностики онкологических заболеваний. Для эффективного лечения и диагностики специалисты используют современное оборудования, а для точности исследований рентген-снимков, в качестве второго мнения применяют искусственный интеллект, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Такого, как химкинский центр, нет ни в Москве, ни в Европе. А радионуклидной терапии, как в Химках, нет даже в Швейцарии. Мы применяем точно такие же протоколы, что и передовые страны мира. Приезжают к нам и жители других регионов. Едут даже с Камчатки и Ямала, не говоря уж о Центральной России. Несмотря на дальние расстояния, люди готовы ехать сюда, потому что почувствовали, что это лечение им помогает», —  рассказал основатель Института ядерной медицины, президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.  
Амбулаторные карточки остались в прошлом, в Институте ядерной медицины используют планшеты, куда подгружена вся история болезни пациента и результаты исследований. 

Здание Института снабжается электроэнергией с помощью солнечной генерации и автономной системы энергообеспечения, что соответствует международным стандартам «зеленых» объектов.

​Получить консультацию или лечение в Институте можно бесплатно, при наличии ​паспорта, СНИЛС и полиса ОМС. 

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#Химки
#ядерная медицина
#атомная энергия
#Институт ядерной медицины
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Юрист Краснов рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам
20 июля 2023, 12:19

Фото: iStock/nevodka

Юрист Юрий Краснов в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказал, что делать, если вы перевели деньги мошенникам.
В Госдуме были введены поправки в закон, согласно которым банк обязан вернуть деньги клиенту, если доказан перевод денег мошенникам. Чтобы подтвердить это, необходимо обратиться в полицию. Там отследят совершение денежного перевода.
И если личности преступников станут известны, в их в отношении возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество».

Однако нужно действовать оперативно, поскольку мошенники быстро меняют номера телефонов и реквизиты. Важно обратиться в полицию как можно быстрее после совершения перевода, посоветовал эксперт «Вечерней Москвы».

Ранее сообщалось, что мошенники вышли на новый уровень. Они взламывают аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров и отправляют их знакомым фотографии фейковых банковских карт с просьбой выслать некую сумму. 

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#мошенничество
#банк
#Россия
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Депутат Крупник предложил создать мультипаспорт, который объединит несколько документов
20 июля 2023, 11:53

Фото: iStock/JessAerons

Петербургский депутат Павел Крупник предложил создать мультипаспорт с чипом, который объединит в себе паспорт, СНИЛС и ИНН. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
С этим предложением депутат обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину. Также он уточнил, что запланированное нововведение не коснётся электронных вариантов документов.

Поддержал идею общественный деятель Владимир Михайлов. Он сказал, что объединение документов сильно облегчит жизнь гражданам, поскольку всё необходимое будет в одном месте под рукой.

Однако нашлись и противники предложения. Так адвокат Пётр Арешев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что объединение документов упростит мошенникам возможность их подделывания. Сейчас все документы, которых хотят объединить в мультипаспорт, выдаются разными ведомствами, поэтому, если во время проверки одного из удостоверений личности нет в базе, то это даёт повод задуматься над оригинальностью документа. Если же их объединить в один, то установить подлинность документа станет гораздо сложнее.

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#мультипаспорт
#Россия
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Химкинский МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с библиотекой Ростова-на-Дону
20 июля 2023, 11:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Делегация химкинского МГИКа приняла участие в первом в истории Форуме библиотек новых субъектов Российской Федерации.
В ходе Форума библиотек химкинский МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой для более эффективной организации научно-исследовательской, образовательной, культурно-просветительской деятельности, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

В рамках соглашения МГИК и Донская библиотека будут вести сотрудничество для создания проектов с использованием инновационных технологий.

Форум посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, которая отметила важность интеграции библиотек новых территорий в российское культурное пространство. 

Также, на Форуме выступили представители администрации химкинского МГИК с докладами. 

Ректор химкинского МГИК Екатерина Кудрина представила доклад на тему: «Библиотечно-информационное образование: новые векторы развития». Декан библиотечно-информационного факультета МГИК Александр Мазурицкий выступал с открытой лекцией.

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#Химки
#МГИК
#библиотека
#Ростов-на-Дону
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Строительство школы в посёлке Озерецкое завершат в этом году
20 июля 2023, 11:13

Фото: пресс-служба Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход строительства школы на 550 мест в ЖК «Мечта» в посёлке Озерецкое. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Строительные работы выполнены на 61%. Началась чистовая отделка здания – в нём красят стены в классах и укладывают плитку. Установлены окна, куплены двери и лифт для маломобильных граждан. Идут работы на школьном стадионе и парковке для сотрудников. 
 
Поночевный вместе с депутатом Мособлдумы Мариной Шевченко, представителями администрации округа и подрядных организаций прошли по помещениям, а затем поднялись на крышу. 
«Строительство школы держу на постоянном контроле. Вижу, что сделано уже достаточно много. По проекту новая школа в ЖК «Мечта» будет четырёхэтажной, в ней разместят 22 класса. Её ввод в строй не просто разгрузит Останкинскую школу, но и станет центром притяжения микрорайона», – отметил глава округа.
 Всего на объекте трудятся более 170 рабочих, задействовано 16 единиц строительной техники.
 
Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Их планируют завершить в этом году.

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#Илья Поночевный
#Дмитров
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#школа
#строительство
#Дмитров
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Центробанк поддержал идею о введении краткосрочных полисов ОСАГО
20 июля 2023, 11:00

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Банк России поддержал законопроект о введении в России полисов ОСАГО на срок от одного дня до трёх месяцев. Об этом сообщает газета «Известия».
В Центробанке уточнили, что получить «короткий» полис ОСАГО можно и сейчас, но только если автомобиль зарегистрирован в другой стране и лишь временно находится на территории РФ или для проезда до места регистрации после покупки машины. 

Однако есть и противники нововведения. Руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина считает, что владельцы краткосрочных полисов будут забывать о их продлении и возрастёт число автомобилистов без обязательного страхового полиса. Также такой вид страховки может спровоцировать ситуации, когда потерпевшему в ДТП придётся идти в суд, чтобы добиться возмещения ущерба, поскольку у виновника не будет действующего полиса ОСАГО, заявили в «Росгосстрахе». 

Кроме того, в «Совкомбанк страхование» провели подсчёты, согласно которым краткосрочные полисы ОСАГО будут стоить дороже. Так, средняя цена полиса на месяц будет составлять 600-700 рублей, в то время как годовой стоит 583 рубля в месяц (за основу взята средняя цена годового полиса в размере 7 тыс. рублей). 

Эксперты утверждают, что нововведение подойдёт лишь тем, кто планирует в ближайшее время продажу своего автомобиля или использует его для подработки несколько раз в неделю или месяц. 

Госдума рассмотрит законопроект 20 июля. 

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#ОСАГО
#Центробанк
#законопроект
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В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья
20 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

20, 21, 22 июля на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В четверг, 20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, на территории Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Талдомского и Шатурского лесничеств передают I класс пожарной опасности.

21 и 22 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Погода в Подмосковье сегодня и до конца недели будет без изменений: переменная облачность, температура воздуха до 20-21 С, вероятность осадков небольшая.

Жителей Московской области просят в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

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#Комлесхоз
#пожар
#лесной пожар
#пожарная опасность
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В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании
20 июля 2023, 10:40

Фото: Общественная палата Московской области

Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами, 19 июля, проводил круглый стол по вопросу проведения дистанционного электронного голосования и общественного наблюдения за дистанционным голосованием.
Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами будет осуществлять контроль за легитимностью проведения дистанционного электронного голосования.
«В текущем избирательном цикле в Московской области пройдёт 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора Московской области в сентябре. Нам, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса. Современные цифровые технологии обеспечивают безопасность, анонимность и легитимность голосования. Наблюдателям будут известны только общедоступные цифры о том, сколько участников ДЭГ подали заявление, сколько получили бюллетени, сколько проголосовало. Всё остальное — это полноценно анонимная зона, доступ к которой есть только у самого избирателя, имеющего подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и использующего данную возможность», — рассказывает член Общественной палаты Московской области, член Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами Константин Куракин.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.


Дистанционное электронное голосование — это новый, современный, удобный способ голосования.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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