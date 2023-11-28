В Госдуме оценили идею о начале декрета с постановки на учёт в консультации

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В Госдуме оценили идею о выходе в декретный отпуск с момента постановки на учёт в женской консультации.
Патриарх Кирилл ранее выступил в Госдуме с предложением ввести декретный отпуск не с 30 недели беременности, как это принято сейчас, а с того момента, как женщина узнала о будущем ребёнке и встала на учёт в женской консультации.
Вице-спикер Думы Пётр Толстой в ходе Всемирного русского народного Собора поддержал предложенную инициативу, подчеркнув её эффективность.
По словам политика, введение такой меры позволит увеличить рождаемость в России. \
Также Толстой предложил начать выплачивать пособия будущим матерям в тот период, когда женщина может выбирать между родами и абортом.
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Вице-спикер Думы Пётр Толстой в ходе Всемирного русского народного Собора поддержал предложенную инициативу, подчеркнув её эффективность.
Также Толстой предложил начать выплачивать пособия будущим матерям в тот период, когда женщина может выбирать между родами и абортом.
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Анастасия Чинкова