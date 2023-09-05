В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России

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Он также прокомментировал распространившийся в сети документ, который якобы подписан министром обороны России. Согласно указу, в РФ начнётся мобилизация 11 сентября. Глава комитета Госдумы по обороне заверил, что документ является фейком, который разработали противники.
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