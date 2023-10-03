В Госдуме ответили на заявление о массовой блокировке VPN-сервисов

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«Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.
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