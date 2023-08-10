В Госдуме планируют дать отсрочку от армии учителям и сельским медикам

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Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют предложить ввести отсрочку от армейской службы для учителей и сельских медиков.
«Лента. Ру» пишет, что законопроект разработают и внесут в нижнюю палату парламента во время осенней сессии.
Лидер фракции Сергей Миронов рассказал, что получает письма от жителей российских регионов, которые обеспокоены нынешними правилами призыва в отношении данных категорий граждан.
В школах существует дефицит учителей-мужчин, а в маленьких городах и сёлах не хватает медиков, и школьных педагогов.
Ранее Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование.
Соответствующее предложение направлено в Госдуму. По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.
Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку.
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Лидер фракции Сергей Миронов рассказал, что получает письма от жителей российских регионов, которые обеспокоены нынешними правилами призыва в отношении данных категорий граждан.
«Они пишут, что ситуация во многих населенных пунктах критическая, и если приехавший по распределению врач или учитель пойдет в армию, то впору будет закрыть школу, больницу или фельдшерский пункт», — прокомментировал ситуацию Сергей Миронов.Депутаты СРЗП предложили дать учителям и сельским медикам отсрочку не только от срочной службы, но и от мобилизации в случае её проведения.
Ранее Минцифры выступило с предложением об отсрочке от военной службы сотрудникам IT-компаний, имеющим только среднее профильное образование.
Соответствующее предложение направлено в Госдуму. По информации издания, в связи с действующими правилами, на отсрочку от прохождения срочной службы, могут рассчитывать специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией и высшим образованием.
Инициатива обусловлена тем, что в ряде компаний существуют ценные сотрудники, не имеющие профильного высшего образования. Поэтому, в условиях дефицита кадров, им предложено также предоставлять право на отсрочку.
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Мария Фирсова