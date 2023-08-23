В Госдуме планируют ввести стандарт на горячее питание для школьников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Госдуме хотя разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием.
«Известия» пишут, что с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились члены комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
В документе, который направили премьер-министру, указывается на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах. Депутаты предлагают установить обязательный для российских регионов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, который будет отвечать принципам правильного питания. Базовые меню в зависимости от региональных и национальных особенностей дополнят.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что сейчас тендеры выигрывают компании, предлагающие более низкую цену, но это даёт гарантию качества или широкого ассортимента продуктов питания. По мнению депутата, данный ГОСТ необходим и его стоит учитывать при проведении конкурсов.
Ранее сообщалось, что на обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей.
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В документе, который направили премьер-министру, указывается на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах. Депутаты предлагают установить обязательный для российских регионов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, который будет отвечать принципам правильного питания. Базовые меню в зависимости от региональных и национальных особенностей дополнят.
Ранее сообщалось, что на обеспечение подмосковных школьников бесплатным питанием направят более 9 млрд рублей.
«Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются дети из многодетных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и из семей участников спецоперации. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, бесплатно завтракают. Всего на питание этих категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 млрд рублей», – пояснил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.По его словам, в 2023/2024 учебном году 270 тысяч учащихся льготных категорий будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами. Также за счёт выделяемых субсидий могут выплачиваться компенсации за питание детям с ОВЗ, которые обучаются на дому.
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Мария Фирсова