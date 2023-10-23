В Госдуме поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента

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Комитет Госдумы поддержал дополнительные поправки в закон о выборах президента Часть из них касаются проведения голосования на территориях, где действует военное положение.
Уточним, что военное положение объявлено на территории четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По информации «Интерфакс», согласно поправке, при военном положении, выборы лидера государства там могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ей, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей России, их могут перенести по решению ЦИК России.
По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, решения о том, как будут проходить выборы на территориях с военным положением, будут приниматься как только назначат даты проведения.
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По информации «Интерфакс», согласно поправке, при военном положении, выборы лидера государства там могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ей, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей России, их могут перенести по решению ЦИК России.
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Дана Игумнова