В Госдуме поддержали идею ввести обязательное размещение флага на госномерах

Фото: фотобанк Московской области
Депутат Гутенёв объяснил необходимость таких мер
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв поддержал инициативу сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов, поскольку это действительно может говорить об отношении человека к стране.
Однако он отметил, что это, по большей части, должно коснуться именно работников надзорных органов и госслужащих, а не обычных граждан.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов для обеспечения высокого патриотического духа населения. Он отметил, что это приобретает особую важность и актуальность в условиях нынешней конфронтации нашей страны с антироссийскими силами.
Однако он отметил, что это, по большей части, должно коснуться именно работников надзорных органов и госслужащих, а не обычных граждан.
«Если ответить с толикой юмора, то я не хотел бы усложнять работу нашим спецслужбам, так как нежелание человека ездить с номерными знаками с триколором, наверняка, должно привлекать внимание, если это не обыватели, а люди, занимающие те или иные ответственные позиции или работающие в надзорных, правоохранительных органах, органах госвласти», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов для обеспечения высокого патриотического духа населения. Он отметил, что это приобретает особую важность и актуальность в условиях нынешней конфронтации нашей страны с антироссийскими силами.
Мелисса Тимофеева