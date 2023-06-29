В Госдуме поддержали введение льготных ж/д билетов для студентов

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Депутат Мажуга: «Любые льготы — это хорошо»
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга поддержал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, где действуют ограничения на авиаперелёты.
Парламентарий подчеркнул, что при этом, необходимо тщательно проанализировать все условия льгот и скидок.
До этого депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой сделать льготными железнодорожные билеты для студентов из южных регионов для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт граждан в связи с ограничением работы аэропортов на юге России в связи с проведением специальной военной операции.
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«Любые льготы для обучающихся в высших учебных заведениях — это хорошо. Льготы на транспорт — это особенно хорошо. Но только здесь всё нужно детально проанализировать», — прокомментировал в беседе с RT Мажуга.
До этого депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой сделать льготными железнодорожные билеты для студентов из южных регионов для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт граждан в связи с ограничением работы аэропортов на юге России в связи с проведением специальной военной операции.
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Мелисса Тимофеева